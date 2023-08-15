BIST 7.697
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.657,20
HABER /  GÜNCEL

Tokat Niksar'da bu fırına 1000 lira getiren 1050 lira alıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat Niksar'da bu fırına 1000 lira getiren 1050 lira alıyor

Tokat'ta bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca bulduğu yöntemle şaşkına çevirdi. Bozuk para ihtiyacını karşılatabilmek için 100 TL'yi 105 TL'ye satın alıyor.

Abone ol

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı.

Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, madeni para bulabilmek için yeni bir yöntem buldu.

Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. 

"Para üstü olarak bozuk para veremiyorum"

Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Husumetli iki grubun taşlı, sopalı, tabureli kavgası dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı
Husumetli iki grubun taşlı, sopalı, tabureli kavgası dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı
Fred, Fenerbahçe’nin 28. Brezilyalısı oldu
Fred, Fenerbahçe’nin 28. Brezilyalısı oldu
5 gündür kayıp olan şahıs dereye uçan aracında ölü bulundu!
5 gündür kayıp olan şahıs dereye uçan aracında ölü bulundu!
Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu
Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı
Bilecik'te zabıtalardan vatandaşları rahatsız eden dilencilere ceza!
Bilecik'te zabıtalardan vatandaşları rahatsız eden dilencilere ceza!
Karlov suikastında flaş gelişme! FETÖ'cü ismin eşi İstanbul'da yakalandı
Karlov suikastında flaş gelişme! FETÖ'cü ismin eşi İstanbul'da yakalandı
Hakkari - Çukurova yolunda feci kaza! Traktör ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Hakkari - Çukurova yolunda feci kaza! Traktör ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
'Köpeğe top attın' kavgasında hakaretler havada uçuştu! "Türbanından utan" diyerek kadını aşağıladı
'Köpeğe top attın' kavgasında hakaretler havada uçuştu! "Türbanından utan" diyerek kadını aşağıladı
TÜİK açıkladı! Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı
TÜİK açıkladı! Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı
İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü! Şüpheli Türk gözaltına alındı
İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü! Şüpheli Türk gözaltına alındı