Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı! Kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum

Seçimlerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' bayrağı açan Ekrem İmamoğlu, "Başkan adayı mısın değil misin" resti üzerine bugün kararını açıklıyor. Canlı yayında izleyebilirsiniz...

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28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra yaptığı değişim çağrısı ile CHP içerisinde yeni bir tartışmanın fitili ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda konuşuyor. İmamoğlu'nun açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz. İşte İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları... İmamoğlu, "31 Mart seçimleri bu fütursuzluğa dur seçimi olacaktır. İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. Bizim yönetimimizdeki İstanbul Türkiye geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum" dedi. İşte İmamoğlu'nun açıklamasından satır bayları...

- Bu kadar verginin toplandığı toplumda açlık olmamalıdır. Oluyorsa orada çok büyük bir israf adaletsizlik ve paylaşım sorunu vardır. İktidarın ekonomik tercihleri sonunda toplumun en zengin yüzde 20’lik kısmı toplam gelirden aldığı payın arttığını görüyoruz ve bu yıl bu yüzde 20’lik kesimin payının yüzde 48’e ulaştığını tespit ediyoruz. Buna karşı en yoksul yüzde 20’nin aldığı pay ise ne yazık ki yüzde 6’ya gerilemiş durumda. Yoksul ile zengin arasındaki fark tam 8 katına çıkmış durumda. Özetle bu iktidar zenginin cebini tıka basa doldururken halkımızı açlığa çaresizliğe mahkum etmeye devam ediyor.

- Siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşlarımızın bu çaresizlikten kurtulmasını sağlamaktır. Onlara yeni ufuklar sunmaktır. Bu mücadeleyi son 4.5 yılda İBB başkanı olarak verdim. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi.

- Bugün kreşlerden kent lokantalarına öğrenci yurtlarından halk süt desteğine, anne kart uygulamasına kadar İBB’nin sosyal belediyeciliği ülkemizi sarmalayan yoksulluğa ve umutsuzluğa karşı verilen savaşın en önemli merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin kültürel çölleşmesine karşı zengin tarihimizin sanatın yeniden yeşerdiği bir vaha halini aldı. Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekun tasfiye çabalarına en güçlü duruş, başta İBB olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. Öncelikle 31 Mart mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızın demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum.

“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır, ben bu sözü çok önemsiyorum. Şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul’u kazanmak büyük bir siyasi başarıdır. Bunu biliyorum İstanbul’u kazanan bir belediye başkanı dünyanın en önemli şehirlerinden birine hizmet etme onuruna ulaşır. Eğer o kişi milletin ona tanıdığı bu fırsatı iyi değerlendirir ve milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette çok önemli başka noktalara taşır. Ama ben İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır sözünü sadece seçim galibiyeti olarak da anlamıyorum. Bu önemli başarıyı farklı bir anlayışla değerlendiriyorum. Benim düşünceme göre İstanbul Türkiye’nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olmalıdır. İstanbul’da 16 milyon vatandaşımızın şehirlerinin eşit hissedarı olduğu bir anlayışın hakim olması gerekmektedir. Bu eşit hissedarlık cumhuriyet fikrine dayanır.

"İstanbul uzun süre ihmal edilmiş devasa sorunlarla iç içe bir şehirdir. Şehirlerimizde tahammülü imkansız hale gelen bir nüfus sorunu vardır. Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve mülteci akımı trafik ve güvenlikten konut krizine kadar farklı boyutlarıyla kentimizi boğmaktadır. Resmen insanlarımız bundan yüksek bir şikâyet içindedir.

"İstanbul’da oluşturduğumuz yeni yönetimle milletimize başka bir Türkiye ihtimalinin var olduğunu burada kanıtlıyoruz. Tıpkı ittifakımızın yönetimi altında olduğu diğer şehirlerde var olduğu gibi. Bu şehre ihanet ederek hepimizin ortak evini gri bir beton yığınına çeviren rantçı ayrıştırıcı yoksullaştırıcı bu yönetime bu büyük milletin asla mecbur olmadığını buradan gösteriyoruz. Halkın kendi şehrine sahip çıkmasını dahi tehdit olarak kabule den, ağaç ve yeşil görünce rahatsız olan u zihniyete karşı gerçek bir alternatifi olduğumuzu gösteriyoruz. Halkımıza bu karanlık dönemde başka bir geleceği yaşatıyoruz. Bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımın bana kulak kabartmasını istirham ediyorum. Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum, bugün bu misyon Türkiye’nin eni bir siyaset ve yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin adaletin bölgemize ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi benim öncelikli hedefimdir.

Cesur demokrasi cesur bir toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece ve sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez hayat önemli organlarıdır. Ama gücünü yerelden alan bir yönetici olarak siyaseti hep toplumla omuz omuza yapılan dönüştürücü bir eylem olarak algıladım. O nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonraki yolculukta da benim yol arkadaşlarım gençler ve kadınlardır.

İzin verirseniz bu vesileyle türkiye2nin yönetiminden yoksulluktan demokrasimizin ölüme terk edilmesinden özgürlüklerimizin elimizden alınmasından emeğin sömürülmesinden kültür hayatımızın çölleşmesinden, gençlerimizin ustalarımızın ülkelerini terk etmesinden isyan eden kime oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; İBB’ni hep birlikte korumalıyız. İBB’nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız.