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Kadıköy'de kadın cinayeti! Tartıştığı kadını 4. kattan aşağıya attı

Kadıköy'de kadın cinayeti! Tartıştığı kadını 4. kattan aşağıya attı

İstanbul Kadıköy'de arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kadının evine giden avukat şahıs tartıştığı kadını 4. kattan aşağıya itti. Dördüncü kattan düşen kadın hayatının kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam 20.20 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. Avukat Doğan C.G., arkadaşı aracılığıyla tanıştığını iddia ettiği Fatma D.Ö.’nün evine gitti. Kısa süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Fatma D.Ö. dördüncü kattan aşağı düştü. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, şüpheli Doğan C. G. isimli şahıs ile yapılan görüşmede, maktul şahsı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığıyla numarasını aldığını maktul şahsın olay yeri adrese kendisinden adres bilgilerini aldıktan sonra geldiğini, maktul şahsın alkol içtiğini, oturup sohbet ettiklerini, bir süre sonra kendisinin mutfak tezgâhının önünde arkası dönük olarak bulunduğu sırada maktul şahsın mutfak ile aynı yerde bulunan salon camından aşağıya atladığını beyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Korkuluklara tutunurken itti"

Açıklamanın devamında, “Çalışmaların devamında, tanıklar H.D. ve K. D. isimli şahıslar ile yapılan görüşmede, olay yeri adresten geçtikleri esnada bağrışma sesi duymaları üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını, bu sırada bir kadın şahsın cam önünde bulunan korkuluklardan tutunduğunu, arkasında bulunan erkek şahsın ise kadın şahsı arkasından ittiğini ve kadın şahsın yere düştüğünü gördüklerini beyan etmişlerdir. Şüpheli D.C.G. isimli şahsa "Kasten öldürme" suçundan işlem yapılması ve şüpheli şahsın gözaltına alınması talimatları alınmış olup; konu ile ilgili tahkikat kısmımızca devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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