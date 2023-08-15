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İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucularla Kastamonu'da yakalandılar!

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucularla Kastamonu'da yakalandılar!

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen iki şahısın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aramada 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun merkez ilçesinde İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri F.Ç. ve Ö.K.’nin piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerince F.Ç. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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