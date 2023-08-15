Sakarya'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra tıra çarptı: 2 yaralı

Sakarya'da seyir halindeki bir araç hakimiyetini kaybedip önce bariyerlere ardından tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Otoyolun Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, K.Ç. idaresindeki 06 TU 743 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrol çıkarak önce bariyerlere ardından tıra çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken Kazada yaralanan F.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.