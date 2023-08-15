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Patpatla hırsızlık yaptılar! Kapı ve pencereleri çalıp kaçtılar

Patpatla hırsızlık yaptılar! Kapı ve pencereleri çalıp kaçtılar

Afyonkarahisar'da patpatla hırsızlık yapan kişiler girdikleri bağ evinde kapı ve pencereleri çaldılar. Hırsızlar güvenlik kamerasına takılınca yakalandı.

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Olay, Çay ilçesi Cedit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş., isimli şahıs jandarmayı arayarak bağ evindeki demir kapı ve pencerelerin çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde çalınan malzemelerin patpat ile Bolvadin Sanayi Sitesine götürüldüğünü ve hırsızlığı S.A. ve NÖ. isimli şahısların yaptığını belirledi.

Ekipler yaptıkları operasyonda olayı gerçekleştiren şahısları gözaltına alırken, ardından çalınan malzemelere el koyan ekipler malzemeleri sahibine teslim etti. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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