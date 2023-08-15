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BİSAM raporu yayınladı! Yoksulluk sınırı 40 bin TL’ye dayandı

BİSAM raporu yayınladı! Yoksulluk sınırı 40 bin TL’ye dayandı

BİSAM'ın hesaplamasına göre, Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL, yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 TL oldu. Buna göre açlık ve yoksulluk sınırı yıllık bazda yüzde 68'in üzerinde arttı.

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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL'ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise temmuzda 39 bin 886 TL'ye çıktı.

BİSAM verilerine göre, Temmuz 2022’de açlık sınırı 6 bin 856 TL, yoksulluk sınırı 23 bin 715 TL idi. Yani yoksulluk sınırındaki yıllık artış oranı yüzde 68,2 oldu.

Asgari ücret sağlıklı ve dengeli beslenmeye yetmiyor

BİSAM verilerine göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 191 TL olarak hesaplandı.

Bu değer, yetişkin bir kadın için 3 bin 31 TL olurken, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 235, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 609 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 11 bin 525 lira olarak tespit edildi.

Günlük 385 liralık gıda harcamaları içinde en maliyetli tüketim kalemini 116,31 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Bunu, 77,82 TL ile et, tavuk ve balık grubu izlerken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise temmuzda 89,45 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira iken, katı yağ ve sıvı yağ ise 20,03 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıktı.

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