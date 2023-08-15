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Son 3 yılın en düşük artışı: Ücretli çalışan sayısı azaldı

Son 3 yılın en düşük artışı: Ücretli çalışan sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2022'de 14 milyon 611 bin 38 iken bu yıl haziranda yüzde 2,2 artışla 14 milyon 925 bin 783 kişiye yükseldi.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2022'de 14 milyon 611 bin 38 iken bu yıl haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstererek 14 milyon 925 bin 783 kişiye yükseldi. Bu oran son 3 yılın en düşük artışı oldu. Haziranda aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

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Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azalırken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydetti.

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