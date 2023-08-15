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Zonguldak'ta feci kaza! Otobüs ve kamyon çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta feci kaza! Otobüs ve kamyon çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta seyir halindeki yolcu otobüsü hakimiyetini kaybedip kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.45 sularında Alaplı ile Akçakoca ilçeleri arasında yer alan 2. tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaplı istikametine seyir halinde olan Recep S. idaresindeki 41 EF 957 plakalı yolcu otobüsü önündeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yolcu otobüsünün ön camı patlarken, muavinin yüzüne kırılan cam parçaları geldi. Yolcular ise büyük şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri ise otobüste sıkışan muavin Ersin Ş.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan şoför Recep S. ve Ersin Ş. Ereğli'deki özel hastanelere, şoka giren yolcular C.E. ve S.E Alaplı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ersin Ş.'nin sol bacağına otobüsün motorundan kopan demir parçanın saplandığı öğrenildi. Hemen tedavi altına alınan yaralılardan muavin Ersin Ş.'nin hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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