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Malatya'da polis ekipleri 110 bin kaçak makaron ele geçirdi!

Malatya'da polis ekipleri 110 bin kaçak makaron ele geçirdi!

Malatya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 110 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda , 110 bin adet boş makaron, 13 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 585 deste sigara sarma kağıdı, 6 adet akıllı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 15 bin TL ve bin 200 Euro ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahsa 5607 SKM kapsamında, 1 şahsa ise 6136 SKM çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

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