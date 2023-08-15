Cep telefonu hırsızı Esenyurt'ta yakalandı! 22 adet suç kaydı çıktı

Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde birçok hırsızlık suçu işleyen şahıs polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalandı. Şahısın 22 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilirken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde 2 adet açıktan hırsızlık, Küçükçekmece'de aynı şekilde hırsızlık yapan ve toplamda ise 3 adet cep telefonu çalan hırsızı tespit etti.

51 yaşındaki Yılmaz U. tespit edilmesinin ardından Esenyurt'ta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 22 adet benzer olaylardan suç kaydının olduğu öğrenilen Yılmaz U. adliyeye sevk edildi. Yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.