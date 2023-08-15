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Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı

Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının elektrik hattından kaynaklandığı bildirildi.

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Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

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