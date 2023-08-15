İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti
2024 yerel seçimlerine doğru kamuoyu araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. ORC'nin yerel seçimlere ittifaksız girilme halinde seçmenin tavrını sorduğu anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre en avantajı parti MHP, en dezavantajlı parti İYİ Parti çıktı.Abone ol
Kamuoyu araştırma şirketi ORC, yerel seçimlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı. 7-12 Ağustos tarihleri arasında 52 ilde 6100 katılımcıyla yüz yüze yapılan araştırmada seçmene partilerin ittifaksız senaryo soruldu.
Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan ORC'nin analizi de dikkat çekti.