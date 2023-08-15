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İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti

İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti

2024 yerel seçimlerine doğru kamuoyu araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. ORC'nin yerel seçimlere ittifaksız girilme halinde seçmenin tavrını sorduğu anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre en avantajı parti MHP, en dezavantajlı parti İYİ Parti çıktı.

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Kamuoyu araştırma şirketi ORC, yerel seçimlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı. 7-12 Ağustos tarihleri arasında 52 ilde 6100 katılımcıyla yüz yüze yapılan araştırmada seçmene partilerin ittifaksız senaryo soruldu.  

Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan ORC'nin analizi de dikkat çekti.

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