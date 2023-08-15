Kadıköy'de tartıştığı kadını 4’üncü kattan ittiği iddia edilen avukat gözaltında

İSTANBUL Kadıköy'de bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Caferağa Mahallesi'nde dün akşam Fatma Duygu Özkan'ın (38) bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olay sırasında maktul ile birlikte apartman dairesinde olduğu belirlenen Doğan C.G'nin (41) polis ekiplerine, daha önceden tanımadığı ve bir arkadaşı aracılığıyla telefon numarasını alarak buluştuğu Özkan'la, olaydan önce evde alkol aldıklarını, kendisinin mutfakta sırtı dönük biçimde bulunduğu sırada Özkan'ın camdan atladığını söylediği öğrenildi.

Özkan'ın düştüğü sırada sokaktan geçen iki tanığın ifadesinde ise "Bağrışma sesleri duydukları, sesin geldiği yöne baktıklarında balkon demirlerine tutunmuş bir kadın gördükleri, daha sonra bir kişinin kadını arkasından iterek düşmesine sebep olduğu" yönündeki beyanları üzerine Doğan C.G. gözaltına alındı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılan Doğan C.G, adliyeye sevk edildi.