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Kadıköy'de akıl almaz olay! Park halindeki lüks araçların lastiklerini patlattılar

Kadıköy'de akıl almaz olay! Park halindeki lüks araçların lastiklerini patlattılar

İstanbul Kadıköy'de kimliği belli olmayan kişiler bir sokakta park halinde bulunan lüks araçların lastiklerini patlattılar.

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Olay, Bostancı Koy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı.

Kimi aracın 2 lastiği patlatılırken, kimi aracın ise 4 lastiği birden patlatıldı. Aracını o halde gören bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.

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