Kadıköy'de akıl almaz olay! Park halindeki lüks araçların lastiklerini patlattılar

İstanbul Kadıköy'de kimliği belli olmayan kişiler bir sokakta park halinde bulunan lüks araçların lastiklerini patlattılar.

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Olay, Bostancı Koy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı.

Kimi aracın 2 lastiği patlatılırken, kimi aracın ise 4 lastiği birden patlatıldı. Aracını o halde gören bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.