Temmuz ayında Kur Korumalı Mevduat gideri rekor kırdı! Gider 59.5 milyar liraya çıktı.

Temmuz ayında 34.5 milyar liraya çıkan kur korumalı mevduat gideri, aylık bazda 2023 yılının zirvesini gördü. Yılın ilk 7 ayındaki KKM gideri ise 59.5 milyar liraya çıktı.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yayımlanan verilere göre, kur korumalı mevduatın (KKM) toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibariyle 3,28 trilyon lira olmuştu. KKM gideri temmuzda 34.5 milyar lirayla bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü. KKM'nin bütçe yükü Mayıs ayında 1.63 milyar TL olmuş Haziran'da ise 20.6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

Son iki ayda ciddi yükseliş oldu

KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL-1.6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59.5 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92.5 milyar TL olmuştu.