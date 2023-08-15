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Türkiye'de 61 bin dolar milyoneri var! İşte milyonerlerin toplam serveti

Türkiye'de 61 bin dolar milyoneri var! İşte milyonerlerin toplam serveti

TÜRKİYE'de dolar milyoneri sayısı 61 bin kişi olarak açıklandı. Türkiye'de toplam servet 1.183 triyon dolardan 1.041 trilyon dolara geriledi. Kişi başı servet ise 17 bin 678 dolar olarak gerçekleşti.

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Credit Suisse'in 2023 Küresel Servet Raporu açıklandı. 2022'de dünyadaki milyoner sayısının azaldığı görüldü. Türkiye'de ise 61 bin kişinin dolar milyoneri olduğu ortaya çıktı.

Yüksek enflasyon ve ABD dolarının değer kazanması ve varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte küresel hanehalkı serveti 2008’deki mali krizden bu yana ilk kez geçen yıl düştü.

UBS tarafından satın alınan Credit Suisse’in bugün yayınladığı yıllık küresel servet raporuna göre, dünyadaki toplam net kişisel servet yüzde 2,4 azalarak toplam 454,4 trilyon dolara geriledi.

Düşüşün büyük kısmı, toplamda 10,9 trilyon dolar kaybeden Kuzey Amerika ve Avrupa’daki hane halklarında hissedildi.

Türkiye'de servet düşüşü var

Raporda son olarak Türkiye’de rakamlarda revizyon yapıldığı belirtilerek toplam servetin 1,183 trilyon dolardan 1,041 trilyon dolara düştüğü belirtildi.

Ülkede toplam servet 141 milyar düşerken servet miktarındaki yıllık düşüş yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye oransal olarak en sert servet düşüşünün gerçekleştiği dördüncü ülke oldu.

Türkiye’de dolar milyoneri sayısı 2022’de 61 bin oldu. Kişi başı servet ise 17 bin 578 dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'da milyoner sayısı arttı

İsviçre bankasının yaptığı ve dünya çapında 5,4 milyar yetişkinin tahmini varlıklarını kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre düşüş tüm bölgeleri aynı seviyede etkilemedi.

Rapora göre, yaptırımların etkisine rağmen Rusya’daki milyonerlerin sayısı yıl boyunca 56 kişi arttı. Ayrıca Latin Amerika para birimlerinin ABD doları karşısında ortalama yüzde 6’lık bir artış kaydetmesiyle bu bölgede 2,4 trilyon dolarlık bir servet artışı gördü.

Dünya genelinde milyoner sayısı azaldı

Öte yandan dünyadaki milyoner sayısı 3,5 milyon azalarak yaklaşık 59,4 milyona indi. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin toplam içerisindeki payı yüzde 44,5’e geriledi. Önceki yıl bu oran yüzde 46 seviyesindeydi.

Ayrıca küresel servetin 2027’ye kadar 629 trilyon dolara ulaşması milyoner sayısının ise 60 milyondan 86 milyona yükselmesi bekleniyor.

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