BIST 7.750
DOLAR 27,06
EURO 29,63
ALTIN 1.659,09
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Toplu sözleşme anketi yapıldı! Memurlar yardımların artırılmasını istiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toplu sözleşme anketi yapıldı! Memurlar yardımların artırılmasını istiyor

 Memur-Sen'in araştırmasında, kamu çalışanlarının yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı ise kreş yardımının artırılmasını talep etti.

Abone ol

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos'ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.

Araştırmada, Memur-Sen'in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11'de kaldı.

Artırılması istenen yardımların sorulduğu araştırmada, kamu çalışanların yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı kreş yardımının ve yüzde 20'si ise diğer yardımların artırılması yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayında Kur Korumalı Mevduat gideri rekor kırdı! Gider 59.5 milyar liraya çıktı.
Temmuz ayında Kur Korumalı Mevduat gideri rekor kırdı! Gider 59.5 milyar liraya çıktı.
Türkiye'de 61 bin dolar milyoneri var! İşte milyonerlerin toplam serveti
Türkiye'de 61 bin dolar milyoneri var! İşte milyonerlerin toplam serveti
Bu suyun kaynağı herkesi ürküttü! Arnavutköy'de duvardan 2 aydır su akıyor
Bu suyun kaynağı herkesi ürküttü! Arnavutköy'de duvardan 2 aydır su akıyor
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
Bilecik'te korkunç kaza! Saman yüklü tır ve kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te korkunç kaza! Saman yüklü tır ve kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kadıköy'de tartıştığı kadını 4’üncü kattan ittiği iddia edilen avukat gözaltında
Kadıköy'de tartıştığı kadını 4’üncü kattan ittiği iddia edilen avukat gözaltında
Kadıköy'de akıl almaz olay! Park halindeki lüks araçların lastiklerini patlattılar
Kadıköy'de akıl almaz olay! Park halindeki lüks araçların lastiklerini patlattılar
ABD ordusundan Suriye'ye 50 konvoyla takviye
ABD ordusundan Suriye'ye 50 konvoyla takviye
Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı
Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı
İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti
İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti
Kırklareli'nde minibüs ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'nde minibüs ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Fatih'te husumetli magandalar kafe bastı! Birbirlerine sandalye ve kurusıkı silahla saldırdılar
Fatih'te husumetli magandalar kafe bastı! Birbirlerine sandalye ve kurusıkı silahla saldırdılar