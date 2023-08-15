TIR'dan otomobilin üzerine düştü! Aracın haline bakın yaralılar var
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde tırdan dökülen tuğla paletlerinin üzerine düştüğü otomobildeki 2 kişi yaralandı.Abone ol
Emin E'nin kullandığı tuğla yüklü tır, Vedat A. (23) idaresindeki otomobili solladığı sırada tırın dorsesindeki tuğla paletleri otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tuğlalar altında ezilen otomobildeki sürücü ile yanındaki İsmail Y. (21) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.