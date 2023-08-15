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Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Kayseri'de eline aldığı bıçakla Kayseri Kalesine çıkan bir kişi polis ekiplerini alarma geçirdi. Şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek surlardan indirildi. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Kayseri Kalesi surlarında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise zemine branda açtı. Elinde bıçak olan şahıs zaman zaman korku dolu anlar yaşatırken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla şahsı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

İsminin Y.A. olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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