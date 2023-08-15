Moody's Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi Moody's, "Türk bankacılık sistemi için görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikaları hayata geçirmesi durumunda not artışı sinyalini veren Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi.

Moody's Investors Service'ten yapılan açıklamada Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği bildirildi.

Moody's seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Moodys tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle aşağı çekilmiştir.

Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinin daha da düşmesi tüketici harcamalarını ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlıklarını baskı altına alır.

Döviz kurunda değer kaybı ve 2022'ye kıyasla daha yavaş olmakla birlikte kredi hacminde genişleme, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacaktır. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir."

"Varlık riski yüksek olmaya devam edecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in değerlendirmesine göre yükselen enflasyon, artan vergiler ve lirada değer kaybı daha fazla bozulma, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak.