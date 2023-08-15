Taksiciler zammı az buldu kontak kapatıp eylem yaptı!

Burdur’da taksiciler akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için kontak kapatma eylemi yaptı. Zamlardan etkilendikleri için zor durumda olduklarını belirten taksiciler BAĞ-KUR, SGK, trafik sigortaları gibi konularda destek beklediklerini ifade ettiler. Taksiciler adına konuşan şoför Levent Yiğit, "Cebimizde para kalmıyor hepsi akaryakıta gidiyor. Taksici arkadaşlar evine ekmek götüremiyor" dedi.

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Burdur otogarında toplanan taksiciler, şeker meydanına kadar konvoy yaparak zamları protesto etti. Burdur’da taksiciler akaryakıta yapılan zamları protesto etti.

Taksiciler adına konuşan Levent Yiğit, "Son dönemlerde özellikle başta akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, araç trafik sigortaları ve buna benzer sayabileceğimiz birçok kalemde yüzde 300 civarında zamlarla karşı karşıya kaldık. Geçen sene 3 bin lira ile 4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları bu sene karşımıza 15-16 bin lira civarında geldi. SGK ve BAĞ-KUR primlerimiz had safhada arttı" dedi.

Geçen sene 3 bin lira ile 4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları bu sene karşımıza 15-16 bin lira civarında geldi

Toplanan taksiciler adına konuşma yapan Levent Yiğit şunları söyledi: "Taksicilik; müşterisinin canını, namusunu, malını teslim ettiği dünya genelinde tek meslek dalı. Biz de bu itibar ve gururla Burdurlu hemşehrilerimize yıllardır hizmet veriyoruz. Son dönemlerde özellikle başta akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, araç trafik sigortaları ve buna benzer sayabileceğimiz birçok kalemde yüzde 300 civarında zamlarla karşı karşıya kaldık. Geçen sene 3 bin lira ile 4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları bu sene karşımıza 15-16 bin lira civarında geldi. SGK ve BAĞ-KUR primlerimiz had safhada arttı. Yapılandırmaya girsek de ya yapılandırmayı yatırmak zorunda kaldık, diğerini boş bırakmak zorunda kaldık. Borcumuz gün geçtikçe artmaya başladı."

"Sesimizi duyurmak için eylem yapmak istedik"

Burdurlu taksici Nasuh Mutlu Çelik ise, "Bugün eylem yapma sebebimiz akaryakıta gelen zamlar ve afaki rakamlar. Ondan dolayı gelir seviyemiz baya bir geriledi. Akşama kadar çalışıp akşam evimize giderken yakıt alıyoruz, cebimizde para kalmıyor. Bu zamlardan mustaribiz. Sadece akaryakıt değil MTV’ye gelen zamlar, trafik sigortalarına gelen zamlar, SGK ödemelerine gelen zamlar bizleri çok zorlar hale geldi. Sesimizi duyurmak için eylem yapmak istedik" dedi.

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Burdurlu taksici Arif Özgür Durmaz ise, "130 tane aracın toplanmasının sebebi tamamen mazot protestosu ve MTV’ye olan zamlar. Şu anda taksici arkadaşlar zaten zararına çalışıyor, evlerine zorla ekmek götürüyorlar. Arabaların yakıt giderleri acayip şekilde arttı.1 ton mazot şu anda 39 bin lira civarında 40 bin lirayı buluyor. Zaten bizim 2 ayda harcamamız 40 bin lira. Toplam ciromuz da bununla eşit bir şekilde gidiyor. Durumlardan mustaribiz, devletimize isyandayız" diye konuştu.