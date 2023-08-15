Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık' açıklaması gündeme oturdu CHP'den ilk tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık mesajı sonrası CHP Genel Merkez'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. İBB'yi mi yoksa CHP Genel Başkanlığı'nın İmamoğlu, "Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. 'Adaylık' kelimesine net olarak kullanmayan İmamoğlu, "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" dedi.

Peki, parti yönetiminin sorumluluğuna işaret eden İmamoğlu'nun sözleri CHP'de nasıl yankılandı?

CHP Genel Merkezi'nden ilk tepki

Haber Global Muhabiri Saliha Çolak, CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Çolak, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz" dediğini aktardı.

"Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız"

Çolak, Öztrak'ın şu sözlerini aktardı:

"Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız."