Polisten kaçan otomobil takla attı, ele geçirilenlere bakın! 25 milyon TL değerinde

25 milyon TL değerinde uyuşturucu madde

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.