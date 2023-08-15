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Bartın'da alkollü şahıs tartıştığı babasını defalarca kez bıçakladı!

Bartın'da alkollü şahıs tartıştığı babasını defalarca kez bıçakladı!

Bartın'ın ulus ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. Cafer E. (32) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle babası Hakkı E. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Cafer E. eline aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Baba Hakkı E. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası Cafer E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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