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Antalya'da motosikletli sürücü park halindeki kamyona çarptı, yaralandı!

Antalya'da motosikletli sürücü park halindeki kamyona çarptı, yaralandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü park halindeki kamyona çarpıp yaralandı.

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Kaza; Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Şelale yönünden ilçe merkezine seyir halindeki Melih A.'nın kullandığı 07 BAY 125 plakalı motosiklet, yolun solunda park halindeki 07 LKV 02 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, trafik ekiplerinin kazanın ardından gerçekleştirdiği kontrolde; Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin refüjde peyzaj çalışması yaptığı sırada temizlenen bitkilerin çöplerinin atılması amacıyla park halinde bulunan kamyonun 50-60 metre gerisinden itibaren dubalama yapılarak gerekli önlemleri aldığı belirlendi.

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