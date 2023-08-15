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Alkolden alınan ÖTV'de rekor! 117,7 milyar TL'lik ÖTV toplandı

Alkolden alınan ÖTV'de rekor! 117,7 milyar TL'lik ÖTV toplandı

Alkol ve tütün ürünlerine gelen peş peşe zamlarla bu yılın ilk yarısında rekor ÖTV alındı. Ocak-temmuz döneminde bu iki kalemde 117,7 milyar TL'lik ÖTV toplandı.

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Türkiye'de günlük hayatın içinde yer alan birçok kaleme peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Geçen senenin ocak-temmuz döneminde 19,9 milyar TL olan alkollü içkilerden toplanan ÖTV, bu yıl aynı dönemde yüzde 63’lük artışla 32,4 milyar TL’ye yükseldi.

Alkolde temmuzda hem ÖTV artışı gelmiş hem de KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Geçen yıl temmuzda 11,7 milyar TL olan tütün ürünlerinden toplanan ÖTV, bu yıl aynı dönemde yüzde 45 artışla 17 milyar TL’ye yükseldi.

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