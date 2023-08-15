Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ından 20 yıl sonra gelen itiraf dikkat çekti
|
Oyuncu Erhan Ufak, Türk televizyon tarihinin efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Güllü Erhan' karakterine ilişkin yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şoke etti.
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor.
111
Dizideki oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.
211
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.
311
Değişimiyle çok konuşulan Güllü Erhan yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı.
411