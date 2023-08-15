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Altın piyasasında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

Altın piyasasında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 704 bin 500 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 641 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 704 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 553 milyon 894 bin 197,97 lira, işlem miktarı ise 934,04 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

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