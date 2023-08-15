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Yanlış anlaşılma polisi harekete geçirdi! Dilencinin kesik bacağını gördü, çığlık çığlığa kaçtı

Yanlış anlaşılma polisi harekete geçirdi! Dilencinin kesik bacağını gördü, çığlık çığlığa kaçtı

Zonguldak Ereğli'de dilenen yaşlı adamın kesik bacağını görünce çığlık atan kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

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İddiaya göre Meydanbaşı istikametine yürüyen kadın, yol kenarında dilenen engelli adamın kesik bacağını görünce çığlık attı. Çığlık sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yanlış anlaşılma olduğunu tespit ederken dilenen şahıs hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

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