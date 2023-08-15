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Dünya devi Talisca için devreye girdi

Dünya devi Talisca için devreye girdi

Al-Nassr forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Suudi Arabistan ekibinin transfere onay verebileceği belirtildi.

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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca için sürpriz bir iddia geldi.

Barcelona'ya önerildi

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Katalanlar, Dembele'nin yerini doldurmak istiyor

Haberde, Barcelona'nın önceliğinin Joao Cancelo olduğu ve hücum hattına yapılacak takviyenin ikinci planda olduğuna dikkat çekilirken Katalan ekibinin Paris Saint Germain'e transfer olan Ousmane Dembele'nin yerine bir transfer yapmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş harekte geçti denilmişti

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ülke basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Talisca için harekete geçtiği ve resmi görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

Al-Nassr'da 78 maçta süre alan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

Beşiktaş formasını 2 sezon giyen Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giyerken 37 gol ve 14 asist üretti.

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