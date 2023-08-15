Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu! Kiralık gidiyor

Galatasaray'da Yusuf Demir, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Basel'e transfer oldu.

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Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir gelişme yaşandı.

İsviçre'nin Basel takımı, Yusuf Demir'i kiralama + satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama bedeli alacağı ve opsiyonun zorunlu olmadığı sözleşmede Yusuf'un belli bir maç oynama zorunluluğu var.

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.