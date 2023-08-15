İstanbul'da yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza kesildi

Kadıköy’de yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplam 9 bin 585 TL para cezası kesildi.

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Özellikle yaya geçidini kullanan vatandaşlar hiçe sayılırken, yaşanan kazalar da bunu gösteriyor.

Yapılan çalışmalar yaya geçidi kuralına uymanın önemini anlatsa da bunu kural olarak görmeyen sürücüler var.

Son olarak İstanbul Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında, mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Toplamda 9 bin 585 lira ceza kesildi

Denetimlerde 5 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplamda 9 bin 585 lira para cezası kesildi.

"Yayalara öncelik vermediğimiz için ceza yedim"

Yaya geçidinde yayalara yol vermediği için ceza yiyen bir sürücü, “Yayalara öncelik vermediğimiz için ceza yedim. Acile gidiyordum. Köpeğim hasta veterinere götürüyordum. O yüzden normalde yaya geçitlerinde dikkat ederim ama acile gittiğim için fark etmedim.” dedi.