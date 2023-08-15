Ankaragücü'nde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, geçen sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler, Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Fıratcan Üzüm arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Fıratcan Üzüm'e kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.