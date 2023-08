5 ilde alevlerle mücadele devam ediyor

Yurdun birçok bölgesinde orman yangını çıktı. Bolu, Antalya, Bingöl, Bayburt ve Eskişehir'deki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik alanda, Ankara ve Denizli'de çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Alevler tekrar yükseldi

Geçtiğimiz günlerde Göynük Aşağıkınık köyünde yanan alandan yeniden alevler yükseldi. Ormanlık alana yönlendirilen ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Göynük'te üçüncü yangın ise Dağhacılar köyü ormanında başladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç: Can kaybı yok

Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz."

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki yangını söndürmek için de 4 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 2 su tankeriyle çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın söndürme çalışmaları havadan, karadan yürütülen çalışmalarla genişletildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Antalya Akseki'de orman yangını

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kaş ilçesinde ise zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerden kurtarılan kaplumbağaya jandarma ekipleri elleriyle su verdi.

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti.

Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Denizli'deki yangın kontrol altında

Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kara ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter, 3 uçak, ormana bağlı 30 arazöz, 1 dozer, 150 personel, itfaiyeye bağlı 4 su tankeri ve 6 itfaiye aracı, 50 itfaiye eri ile çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından 15 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangın kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

Ankara'daki yangın kontrol altında

Kırsal Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çubuk Orman İşletme Şefliği personelinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir, Çubuk ve Akyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Erdal Altan, "Çöp kovasının yanında ateş, parlama gördüm, cam kırıklarından tutuşmuş. Hemen itfaiyeye haber verdik ama gelene kadar tutuştu." dedi.

"Yangın alanı genişlemeden önü kesildi"

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yangının insan faktörüyle çıktığını düşündüklerini söyledi.

Hummalı bir gayretin ardından yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade eden Şevkan, "Burada topyekun bir çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları çok şükür sürüyor. Yangın alanı genişlemeden önü kesildi. Bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşlar seferber oldu

Isparta'da ise traktörde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu.

Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.