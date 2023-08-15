Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

Galatasaray 0-0 Olimpija Ljubljana (CANLI SKOR)

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Olimija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro