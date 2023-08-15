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Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!

Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimiyle ilgili yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlıkla ilgili bir açıklama yaptı. "Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez" bir raporun hazırlandığını ifade eden Trump, pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.

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Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı." ifadesini kullandı.

Pazartesi gününü işaret etti

Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi.

"Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli." yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.

Trump'a açılan son dava

Dün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Trump'a açılan davalar

Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylemişti.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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