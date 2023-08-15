BIST 7.691
DOLAR 27,05
EURO 29,50
ALTIN 1.654,32
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Saat 13.30 sıralarında Akharem Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Gürle idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Gürle’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan eşi Necmiye Gürle  ile Semra Tepeler yaralandı.

Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Gürle’nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Samsun'dan kahreden haber: Genç öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan kahreden haber: Genç öğretmen hayatını kaybetti
Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı
Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı
28 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
28 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
5 ilde alevlerle mücadele devam ediyor
5 ilde alevlerle mücadele devam ediyor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı
Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu
Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu
İstanbul'da yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza kesildi
İstanbul'da yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza kesildi
Ankaragücü'nde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Ankaragücü'nde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor
Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor