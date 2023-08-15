BIST 7.691
DOLAR 27,05
EURO 29,50
ALTIN 1.654,32
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Beşiktaş Rashica'yı KAP'a bildirdi

Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Beşiktaş Rashica'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Abone ol

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! Üyelik şartı açıklandı
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! Üyelik şartı açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!
Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!
Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!
ASELSAN bu yılın ilk yarısında sürdürülebilir büyümesini korudu
ASELSAN bu yılın ilk yarısında sürdürülebilir büyümesini korudu
Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Samsun'dan kahreden haber: Genç öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan kahreden haber: Genç öğretmen hayatını kaybetti
Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı
Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı
28 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
28 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi