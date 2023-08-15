Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Beşiktaş Rashica'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi.