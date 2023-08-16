Türkiye'nin en sıcak yeri 49,5 derece ile Eskişehir oldu! Meteorolojiden yeni uyarı geldi

TÜRKİYE'nin bir çok bölgesinde aşırı sıcakların etkisi altında kavrulurken dün en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü. Kütahya ve Bolu'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklıklar görüldü.

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Türkiye'nin bir çok bölgesinde aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'da etkisini gösteriyor. Bir çok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Çok sayıda il ve ilçeden de rekor sıcaklık haberleri geldi. Kütahya ve Bolu'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Bakan açıkladı: 49.5 derece ile en sıcak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün (dün) Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü." paylaşımı yaptı.

Bugün de aynı sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün de sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün yağış alacak iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin’in kıyı, Kütahya’nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak’ın güney, Denizli’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.