Samsun'da serinlemek için denize giren öğretmenden acı haber

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren İngilizce öğretmeni Halil Arıcı akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.Abone ol
Serinlemek için ailesiyle denize giren İngilizce öğretmeni Halil Arıcı (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar arama kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunan ve sudan çıkarılan Arıcı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ataması yapılmış
Samsunlu Arıcı'nın Hatay'ın Kırıkhan ilçesine İngilizce öğretmeni olarak atamasının yapıldığı öğrenildi.