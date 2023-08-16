Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel anlaştı! Özgür Özel Genel Başkan adaylığını açıklayacak! Sürpriz görüşme...

CHP'de kulisler kaynıyor. Ekrem İmamoğlu'nun dünkü "İstanbul adaylığı' sinyali ve Özgür Özel ismini vermesinin ardından "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında mutabakat var; Ağustos ayı içerisinde Özgür Özel Genel Başkan adaylığını açıklayacak" iddiası gündeme geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bugün Ankara'da bir araya gelecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için "adaylık mesajı" veren konuşmasını değerlendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Benim tanıdığım Özgür Özel, bana göre bugünkü açıklamadan sonra aday olarak çıkacaktır" dedi. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ise, "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var. Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor. Ağustos ayında açıklama yapması bekleniyor" diye konuştu.

Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tv100'de katıldığı "Doğru Yorum" programında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklaması ve partiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dinledim, dedim ki "Dağ fare doğurur..."

Tanju Özcan, "Hanginiz bir şey anladı bu açıklamalardan. Sayın İmamoğlu mehter takımı gibi, bir ileri iki geri. Yaklaşık 30 dakika boyunca dinledim, sonra dedim ki 'Dağ fare doğurur.' Sayın İmamoğlu İstanbul'a mı aday, CHP Genel Başkanlığı'na mı? Ben bu soruları sordum. CHP'de bir değişim olmadıktan sonra ne İmamoğllu ne birçok başkanın yerel seçimlerde şansı olmayacak" diye konuştu.

"Özel, bu açıklamadan sonra aday olacaktır"

Tanju Özcan, İmamoğlu'nun konuşmasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i "değişim" için işaret etmesini de değerlendirdi. Özcan, "Benim tanıdığım Özgür Özel, bana göre bugünkü açıklamadan sonra aday olarak çıkacaktır ve tek alternatif olarak çıkacaktır. Kendisinden başka da imza toplayabilecek şu anda partide başka isim bulunmamaktadır" dedi.

Özel ve İmamoğlu arasında mutabakat var

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ise kulis bilgiler paylaştı. "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var" diyen Gürel, "Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor, il kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacaksa değişimi ve Özgür Özel’i destekleyenler, Özgür Özel’in Ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde de Özgür Özel’i yüreklendiriyorlar" diye konuştu.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

Gürel, son olarak, "Yarın (bugün) Hacı Bayram Veli anma etkinlikleri var, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelecek bu gerilimi kontrollü şekilde yürütmeye çalışıyorlar" dedi.