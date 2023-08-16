Okan Buruk'tan kadro açıklaması: Eksik yerlerimize ekleme yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, olabilecek en iyi kadroyu kuracaklarını söyleyerek, "Zaten iyi bir kadro kurduk. Bunun üstüne daha eksik yerlerimize ekleme yapacağız" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar adını play-off turuna yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanmamız gerektiğini maçtan önce söylemiştim. Bir yandan da ülke puanı var. Bugün kazanmak önemliydi. Maçı kazanarak bitirdik. Maçın başına iyi başladık. Bir önceki maça göre istekliydik. Öndeki baskılar, rakip sahadaki kurduğumuz üstünlük bu anlamda gol getirdik. Devamında ikinci golü bekledim. Bunu bulamadık. Devre arasında yaptığımız değişiklikleri maçtan önce planlamıştım. Mertens ve Kerem gibi çok fazla maç oynayan oyuncularımız vardı. Zaha ve Bakambu’yu aldık. 10 kişi kalınca oyun dizilişimiz değişti. Topa sahip olmaya devam ettik. Genel olarak baktığımızda 10 kişi kaldığımızdan sonra kötü işler yapmadık. 1-0 galip ayrıldık. Bizi desteleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’yi yavaş yavaş hazırladıklarını söyleyen Buruk, "En iyi şekilde onu hazırlamaya çalıştık. Hem kendisi iyi iş yaptı hem de takımı öne çıkardı. Genel olarak iyi oynadı. Birbirine alışan takımız. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız vardı. Zaman içerisinde birbirlerine alışacaklar" şeklinde konuştu.

"Zaniolo’nun ayrılma durumu var, bitme aşamasında"

Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica’nın Beşiktaş’a transfer olmasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Maç sonunda öğrendim. O bölgede bizim için alternatif oyunculardan biri olduğunu söyledim. Listemizde birçok oyuncu var. Elimizde sağ kanat oyuncularımız var. Zaniolo’nun ayrılma durumu var. O bitme aşamasında. Onun yanında elimizde olan kanat oyuncularımız var. İlgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncalar da var. Kendi işimize, yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Orta sahaya transfer yapmak istediklerini açıklayan Okan Buruk, "Takımın orta sahadaki gücünü arttıracak istediğimiz bir oyuncu olursa, geldiğinde bize çok büyük katkı verecek bir oyuncu olursa düşünürüz. Hem Avrupa hem ligde mücadele edeceğiz. Orta sahadaki sayımızı arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

"Molde kaliteli bir takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda karşılaşacakları Norveç ekibi Molde’yi değerlendiren Buruk, "Geçen senenin Norveç Ligi şampiyonu. Bu anlamda kadrosuna baktığımızda Linnes’i biliyoruz. Bugün 2. golü atan oydu. Kaliteli bir takım. İki takım da sentetik sahada oynuyordu. Rakibimizi daha fazla inceleyeceğiz. Net bir şekilde analiz edeceğiz. Ondan önce hafta sonu oynayacağımız Trabzon maçı var. İlk haftasında aldığımız beraberlik sonrası bu maç bizim daha önemli. Devamında Molde maçını düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz"

Önceki sezonlara göre erken başladıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tekrar başladıktan sonra aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Oyucularımızın fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Türkiye için önemli olan play-off turuna kalmaktı. Yıllardır buraya çok gelemeyen Türk takımlar var. Bu sene Galatasaray’ın play-off turuna kalması önemli. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu için, bizim için maddi ve manevi anlamda çok önemli. İki tane final maçı oynayacağız" diye konuştu.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torrera için ise Buruk, "Lucas’ı maçın belli bir dakikasından sonra çıkarmayı düşünüyordum. Çok şanssız bir kırmızı kart oldu. Bizim için değerli oyunculardan biri. Bizim için şanssız oldu" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, her bölgeye olduğu gibi stoper bölgesine de transfer için de çalıştıklarını ifade etti.

"Olabilecek en iyi kadroyu kuracağız"

Orta saha bölgesine Kerem Demirbay'ı transfer ettiklerini söyleyen 49 yaşındaki teknik direktör, "Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı’nda oynamış önemli bir oyuncu aldık. Türk statüsünde oynayabilecek bir transfer yaptık. Onun yanında orada 5 tane oyuncumuz var. Bir tane daha oyuncu olmayı düşünüyoruz. Bunda da yüzde yüz emin olmamız gerekiyor. Galatasaray standardında, direkt bize katkı verecek olursa kadromuzun içine katmayı düşünüyoruz. Transfer bitene kadar birçok fırsat çıkabiliyor. Geçen sene Zaniolo’da yaşadık. Bunula ilgili bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra belki kapanmadıktan önce yine fırsat çıkacak. Kadromuzu güçlendirmek için başkanımız, yönetim kurulumuz, Erden Bey bunla ilgili çalışmalara devam ediyor. Biz de çalışıyoruz. Olabilecek en iyi kadroyu kuracağız. Zaten iyi bir kadro kurduk. Bunun üstüne daha eksik yerlerimize ekleme yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.