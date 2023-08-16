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Ağrı'da ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı! İkazlara uymayınca yaralandı

Ağrı'da ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı! İkazlara uymayınca yaralandı

Ağrı Patnos'ta polisin dur ikazına uymayan ehliyetsiz. motosiklet sürücüsü polisle yaşadığı kovalamaca sonrası polis arabasına çarparak durdu.

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Edinilen bilgiye göre, Serhat Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletle seyreden Ömer Güzelaydın’ı (22) durdurmak istedi. 

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Güzelaydın, kısa süreli kovalamacanın ardından polis aracının önüne çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Güzelaydın, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Güzelaydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güzelaydın’ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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