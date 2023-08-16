Ankara'da çifte cinayet! Kayınbiraderlerini silahla katletti

Ankara'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen enişte ve iki kayınbiraderin tartışması kanlı bitti. Nuh Bozbuğa ve kardeşi Ali Bozbuğa enişteleri Kamil K., tarafından tabancayla öldürüldü. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı enişte ise karakola giderek teslim oldu.

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Duyanların kanını donduran olay, saat 21.00 sıralarında Törekent Mahallesi, Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. ile boş bir arazide buluştu. Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

Kayınpederine kurşun yağdırdı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kamil K, belinden çıkarttığı tabanca ile kayınbiraderlerine art arda ateş açtı. Bozbuğa kardeşler vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Kamil K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh ve Ali Bozbuğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.