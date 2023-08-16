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Karaman'da acı kaza! Aydınlatma direğine çarpan motosiklette 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaman'da acı kaza! Aydınlatma direğine çarpan motosiklette 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaman'da kontrolünü kaybeden bir motosiklet alt geçit çıkışında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Dağ (21) yönetimindeki 70 ABF 666 plakalı motosiklet, alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Dağ ile arkasında yolcu olarak bulunan Tunç Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü Dağ, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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