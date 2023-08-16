BIST 7.685
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.657,72
HABER /  EKONOMİ

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

 Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konut kredisi desteğinin detayları belli oldu: İşte ilk kez ev alacaklar için faiz oranı
Foto Galeri Konut kredisi desteğinin detayları belli oldu: İşte ilk kez ev alacaklar için faiz oranı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Halil Konakçı'ya sahip çıktı Diyanet'e tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Halil Konakçı'ya sahip çıktı Diyanet'e tepki gösterdi
Ağrı'da ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı! İkazlara uymayınca yaralandı
Ağrı'da ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı! İkazlara uymayınca yaralandı
Ankara'da çifte cinayet! Kayınbiraderlerini silahla katletti
Ankara'da çifte cinayet! Kayınbiraderlerini silahla katletti
Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Japon dağcının feci ölümü! Cesedine ulaşılamadı
Japon dağcının feci ölümü! Cesedine ulaşılamadı
Zincirlikuyu'da feci kaza! Taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Zincirlikuyu'da feci kaza! Taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücü muhabirlerden isteği ile herkesi güldürdü!
Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücü muhabirlerden isteği ile herkesi güldürdü!
Okan Buruk'tan kadro açıklaması: Eksik yerlerimize ekleme yapacağız
Okan Buruk'tan kadro açıklaması: Eksik yerlerimize ekleme yapacağız
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu, Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresi 9 a uzatıldı
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu, Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresi 9 a uzatıldı
Samsun'da serinlemek için denize giren öğretmenden acı haber
Samsun'da serinlemek için denize giren öğretmenden acı haber
Alperen Şengün Ukrayna maçına damga vurdu
Alperen Şengün Ukrayna maçına damga vurdu
Memur zam teklifini beğenmedi! 10 maddelik isteklerini sıraladı! Yeni anket yapalım...
Memur zam teklifini beğenmedi! 10 maddelik isteklerini sıraladı! Yeni anket yapalım...