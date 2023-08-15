Konut kredisi desteğinin detayları belli oldu: İşte ilk kez ev alacaklar için faiz oranı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez ev alacaklar için bir konut kredisi düzenlemesinden bahsetmişti. Düzenlemeyle ilgili detaylar belli olmaya başladı, buna göre, 180 ay vade ve 1.20 - 1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde kampanyaların yapılacağı belirtildi.
İlk kez ev sahibi olacaklar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ilk kez konut alacaklara yönelik verilecek destekle ilgili merak edilenleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması gündemde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını vermişti.