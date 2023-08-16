Tanju Özcan'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: Bunu ilk kez söylüyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. " dedi.

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CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Seçim yenilgisinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek "Değişim ve Adalet" sloganıyla Bolu'dan Ankara'ya yürüyen daha sonra partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışımacak bir açıklama daha geldi.

tv100'de yayınlanan "Doğru Yorum" programına bağlanan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum"

Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum" dedi.