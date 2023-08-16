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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 akademik personel alacak!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 akademik personel alacak!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 7 akademik personel alınacağı duyuruldu.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 7 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Karasu Meslek Yüksekokulunda görev yapmak üzere 3 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ile 2 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, profesör ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için ise 4 Eylül'de ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavı yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, başvuru sürecinin ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

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